Ракетный щит Украины. На юге ВСУ палят из Буков и С-300 - видео

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Учения продлятся до 4 ноября

В Херсонской области на полигоне "Ягорлык" проходят масштабные боевые стрельбы войск ракетного щита Украины: работают расчеты зенитно-ракетных комплексов Бук М1 и С-300 разных модификация. Об этом сообщили в Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

В учениях принимают участие подразделения из разных регионов Украины, пятикурсники Харьковского нацуниверситета Воздушных сил, ученые и специалисты из "оборонки".

Смотрите видео: Как ВСУ на берегу Черного моря били из систем ПВО

В первый день стрельб произведено более 20 пусков ракет С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронным целям. Все мишени поражены.

Смотрите видео: "Успокаивает наглых": в Донбассе развернули комплексы Бук

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Теги: учения, зрк, бук, стрельбы, ягорлык
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