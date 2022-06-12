Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео

Министр обороны Алексей Резников сообщил в Facebook, что отстранил руководителя одного из управлений Генштаба ВСУ. В распоряжении LIGA.net оказалось видео, на котором запечатлено, что сотрудник ГШ устроил стрельбу в спальном районе Киева.

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Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что военный попал в пятницу в ДТП, а зафиксированные на видео события происходят возле столичного ЖК "Сказка". На кадрах видно, что мужчина в военной форме спорил с охранниками, угрожал пистолетом, после чего выстрелил в сторону. По словам источника LIGA.net, выстрел едва не попал в ребенка. Человек в военной форме на видео похож на Юрия Боброва – полковника юстиции, начальника управления правового обеспечения Генштаба ВСУ – начальника юридической службы ВСУ.

В распоряжении LIGA.net также есть видео с задержанием сотрудника Генштаба.

Резников деталей инцидента не рассказал, но написал, что приказал начать служебное расследование и отстранить чиновника Генштаба. По мнению министра обороны, в его действиях есть признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения.

Следственную комиссию возглавил заместитель главкома ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. По словам Резникова, если подтвердится, что из-за действий сотрудника Генштаба был риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания.

"Наши воины сдерживают орды врага, кладут свои жизни, чтобы в мирных городах дети были в безопасности, насколько это возможно во время войны с Россией. Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция. Если были ожидания безнаказанности – это ошибка. О результатах расследования проинформирую по его окончании", – подытожил министр.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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