СБУ накрыла крупнейшую в истории Украины лабораторию психотропов

На Осокорках в Киеве пресечена деятельность крупнейшей за всю историю независимой Украины нарколаборатории психотропных препаратов. Об этом сообщили в СБУ, показав соответствующие фото.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы наладили изготовление и сбыт веществ в особо крупных размерах: наркотики продавали как в Украине, так и поставляли за рубеж.

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При обысках в частном доме изъято оборудование для изготовления наркотиков, более 10 кг психотропа α-PVP, 5 кг мефедрона и более 5 кг амфетамина.

Стоимость изъятого на "черном рынке" - более 20 млн грн.

Помимо использования дома как нарколаборатории, там был оборудован нелегальный интернет-магазин по продаже наркотиков в Darknet.

Задержаны трое участников наркогруппировки.