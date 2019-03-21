СБУ накрыла крупнейшую в истории Украины лабораторию психотропов

На Осокорках в Киеве пресечена деятельность крупнейшей за всю историю независимой Украины нарколаборатории психотропных препаратов. Об этом сообщили в СБУ, показав соответствующие фото.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы наладили изготовление и сбыт веществ в особо крупных размерах: наркотики продавали как в Украине, так и поставляли за рубеж.
При обысках в частном доме изъято оборудование для изготовления наркотиков, более 10 кг психотропа α-PVP, 5 кг мефедрона и более 5 кг амфетамина.
Стоимость изъятого на "черном рынке" - более 20 млн грн.
Помимо использования дома как нарколаборатории, там был оборудован нелегальный интернет-магазин по продаже наркотиков в Darknet.
Задержаны трое участников наркогруппировки.