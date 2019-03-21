Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В частном доме оперативники обнаружили расфасованные килограммы α-PVP, амфетамина и мефедрона

Реклама
Реклама

На Осокорках в Киеве пресечена деятельность крупнейшей за всю историю независимой Украины нарколаборатории психотропных препаратов. Об этом сообщили в СБУ, показав соответствующие фото.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы наладили изготовление и сбыт веществ в особо крупных размерах: наркотики продавали как в Украине, так и поставляли за рубеж.

Реклама

При обысках в частном доме изъято оборудование для изготовления наркотиков, более 10 кг психотропа α-PVP, 5 кг мефедрона и более 5 кг амфетамина.

Стоимость изъятого на "черном рынке" - более 20 млн грн.

Помимо использования дома как нарколаборатории, там был оборудован нелегальный интернет-магазин по продаже наркотиков в Darknet.

Задержаны трое участников наркогруппировки.

Отправить:
Распечатать:
Теги: сбу, амфетамин, лаборатория, наркотик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Астане протестуют против переименования в Нурсултан: видео
В Астане протестуют против переименования в Нурсултан: видео
В Донбассе задержали боевика батальона Призрак: видео
В Донбассе задержали боевика батальона Призрак: видео
СБУ накрыла крупнейшую в истории Украины лабораторию психотропов
СБУ накрыла крупнейшую в истории Украины лабораторию психотропов
Экономика Зависимость счастья от ВВП. Почему спорят экономисты
Uber запустил в Киеве новый сервис Green: что это
Авто Uber запустил в Киеве новый сервис Green: что это
Украинские санкции против России вступили в силу
Экономика Украинские санкции против России вступили в силу
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Астане протестуют против переименования в Нурсултан: видео
В Астане протестуют против переименования в Нурсултан: видео
В Донбассе задержали боевика батальона Призрак: видео
В Донбассе задержали боевика батальона Призрак: видео 13:08
СБУ накрыла крупнейшую в истории Украины лабораторию психотропов
СБУ накрыла крупнейшую в истории Украины лабораторию психотропов 12:46
Теннис. Ястремская сразила россиянку на старте Miami Open: видео
Теннис. Ястремская сразила россиянку на старте Miami Open: видео 11:19
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 