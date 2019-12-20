СБУ отчиталась о ликвидации 43 подпольных казино: видео

СБУ блокировала работу 43 подпольных казино и игорных заведений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ отмечает, что спецоперации проведены во исполнение поручения президента. Казино ликвидированы в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье. Во время спецоперации изъяли 33 стола для игры в покер, 293 игровых автомата, 11 рулеток и 1 000 000 гривень наличности, полученной от нелегального бизнеса.

Оперативники спецслужбы установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые "крышуют" правоохранители. Состоялось 57 обысков по адресам расположения заведений. Предприняты уголовные производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с сегодняшнего дня (20 декабря) все игорные заведение Украины прекращают свою работу.

Накануне Верховная Рада провалила законопроект о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, отправив его на доработку. Он предусматривает новую систему лицензирования : с ограниченным количеством лицензий, дифференцированным размером платы за них в зависимости от вида азартной игры, количества игрового оборудования и расположения игорного заведения.

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