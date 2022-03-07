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"Точно танк". Российская техника продолжает разрываться от выстрелов ПТРК Стугна-П – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 07:11
Стугна
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Конструкторское бюро "Луч" показало очередное видео, как операторы комплекса "Стугна-П" ("Скиф") точным выстрелом взорвали вражеский танк.

"Стугна-П" оснащена полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу украинской разработки, возможно дистанционное управление ракетой по телеканалу с закрытой позиции. Предназначена для поражения танков и других бронецелей, в том числе оснащенных современной динамической защитой, может сбивать зависшие вертолеты.

Смотрите также: Украинские войска зрелищно сбили российский вертолет: огненное видео
Юрий Смирнов
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кб луч птрк стугна
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