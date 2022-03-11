Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный разговор одного из оккупантов, пытавшегося захватить Киев через Бородянку. Аудио было выложено в соцсетях СБУ.

"У нас просто мало людей осталось. Много погибло, много раненых из нашей части, из нашего батальона. Но ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем там ждать подкрепления. Я надеюсь, что нас уже домой отправят",- делится оккупант со своей женой.

Супруга спрашивает, осталась ли в подразделении техника, на что он отвечает: "Чуть-чуть".

Оккупант также говорит, что два-три дня назад привозили еду, но ВСУ взорвали половину их продовольственных запасов.

Юрий Смирнов

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