"Учитель английского" из Марокко устроил драку в Борисполе: видео

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Иностранец представился преподавателем английского языка, но, отметили в ГПСУ, говорил он на нем плохо, да еще и набросился с кулаками на пограничника

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В аэропорту Борисполь 27-летний марокканец полез в драку с пограничником, когда тот отказал ему во въезде на территорию Украины. Дебошира сразу же задержали, пишут в Госпогранслужбе.

На погранконтроле мужчина, который прибыл рейсом из Стамбула, не смог подтвердить цель поездки в Украину.

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По его словам, он приехал якобы по программе обмена и будет "обучать украинских детей английскому и еще одному языку". Сам он владел английским достаточно плохо, уточнили в ГПСУ. Кроме того, у марокканца не было с собой достаточно средств для въезда в Украину.

На кадрах видно, что после отказа мужчина швырнул на пол мобильный телефон, после чего набросился на пограничника. Его моментально скрутили трое сотрудников безопасности.

Мужчину привлекли к админответственности, а об инциденте сообщили Нацполиции.

Иностранцу запретили въезд в Украину сроком на три года, после чего усадили на обратный рейс в Стамбул.

"В пунктах пропуска сотрудники Госпогранслужбы в 2018 году отказали во въезде почти 4650 потенциальным нелегальным мигрантам, более 100 из которых были гражданами Марокко", — резюмировали в ГПСУ.

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Теги: драка, пограничники, гпсу, видео, аэропорт, Борисполь, марроканец, дебошир
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