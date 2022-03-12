Артиллерия 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады накрыла огнем бронетехнику русской армии. Видео, снятое боевым дроном, опубликовано на Facebook-странице бригады.
"Некоторое время подбитая и окутанная дымом техника еще двигается, потом останавливается, экипаж спасается бегством. Другие бронированные машины и танки разбегаются от огня нашей артиллерии, как тараканы", — говорят в бригаде.
11 марта на киевском направлении Воздушные силы ВСУ с помощью Bayraktar уничтожили вражеский пункт управления.
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