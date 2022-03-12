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Украинская артиллерия накрыла технику россиян: прямые попадания в танк и два БМП видео

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 10:34
Фото - 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада
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Артиллерия 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады накрыла огнем бронетехнику русской армии. Видео, снятое боевым дроном, опубликовано на Facebook-странице бригады.

"Некоторое время подбитая и окутанная дымом техника еще двигается, потом останавливается, экипаж спасается бегством. Другие бронированные машины и танки разбегаются от огня нашей артиллерии, как тараканы", — говорят в бригаде.

11 марта на киевском направлении Воздушные силы ВСУ с помощью Bayraktar уничтожили вражеский пункт управления.

Юрий Смирнов
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ВСУ война артиллерия
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