В Днепре посреди дороги образовался 10-метровый фонтан: видео

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Пожарные при отключении гидранта повредили конструкцию в люке, в результате чего прорвало трубу

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Вчера, 29 января, в Днепре прорвало трубу в люке у главного входа в один из супермаркетов, в результате чего посреди дороги образовался фонтан высотой 6-10 метров. Об этом сообщает Информатор

Инцидент произошел около 20:30 на пересечении улиц Передовой и Каляева. По словам очевидцев, вода фонтанировала более часа. В 21:40 аварию устранили.

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"Проезжающие мимо водители получили бесплатную возможность немного помыть свой автомобиль. На месте происшествия работали спасатели. Сейчас затруднений в движении нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рядом стоял автомобиль пожарных, которые подключились к гидранту и повредили конструкцию в люке, когда его снимали.

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Теги: вода, труба, фонтан, дорога, днепр, люк, прорыв, гидрант
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