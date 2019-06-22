В Днепропетровской области загорелся пригородный поезд Днепр-Пятихатки с пассажирами. Жертв удалось избежать. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 5:40 на перегоне Сухачевка - Запорожье-Каменское.

В УЗ говорят, что оборвался контактный провод и произошло задымление кровельного оборудования второго вагона.

Поезд совершил вынужденную остановку.

Пассажиров доставили к местам назначения другим поездом, заверили в УЗ.

Сейчас идет расследование инцидента.

В то же время, по данным издания Информатор, некоторые пассажиры прыгали из вагонов на ходу, не дожидаясь остановки состава.

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