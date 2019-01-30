Авария под Одессой: погибли двое полицейских - фото и видео

Во вторник около 19:00 на автодороге Одесса-Овидиополь у Гребного канала произошло ДТП с участием маршрутки, грузового и легкового автомобилей, в котором погибли двое полицейских. Еще четыре человека были ранены, сообщила полиция области.

"Установлено, что в ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси - молодой человек и девушка. Они оба - работники полиции", - сообщили в полиции.

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Решается вопрос об открытии производства по статье за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ст. 286 УК).

Фото: Нацполиция