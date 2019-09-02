В ДТП погиб известный украинский бард и кобзарь: видео

В Кременце Тернопольской области вечером 2 сентября в аварии погиб украинский кобзарь, бард, бандурист, обладатель гран-при фестиваля "Червона рута" в 1989 году 61-летний Василий Жданкин. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что он возвращался вечером на скутере домой и столкнулся с автомоблем. В результате ДТП Жданкин погиб.

Музыкант был участником Общества льва, театра-студии "Не журись!" во Львове.

В 1989 году на фестивале "Червона рута" он получил гран-при. Тогда Жданкин впервые публично спел гимн Украины.

Он также лауреатом фестиваля "Оберег". Музыкант исполнял песни на слова Тараса Шевченко, Богдана-Игоря Антонича, Богдана Лепкого, народные.

С 1990 года концертировал как кобзарь.

Жданкин в 90-х годах работал и жил во Львове, но впоследствии переехал с семьей в Кременец Тернопольской области, там работал столяром, пел в церковном хоре.

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