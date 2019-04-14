Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В результате пожара пострадавших нет

Реклама
Реклама

В Люботине горел Николаевский храм УПЦ МП. Об этом сообщает UA: Харьков.

Сообщение о возгорании в храме спасатели получили в 18:10. "На месте пожара - пять автоцистерн и автолестница", - сказал представитель областного управления ГСЧС Игорь Лупандин.

Реклама

По предварительным данным, площадь пожара составил 120 квадратных метров.

По словам Лупандина, пока версий о причинах возгорания нет.

Фото: kh.suspilne.media

"Когда приехали наши подразделения храм был закрыт, служба закончилась в 15:30. К врачам скорой помощи никто не обращался. Уже пожар локализован, идет частично горение некоторых деревянных элементов", - говорит Лупандин

Во время пожара в храме обвалился деревянный купол.

8 апреля 2019 года в Киеве на Березняках вспыхнул пожар на рынке.

Отправить:
Распечатать:
Теги: упц мп, пожар, храм, люботин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Харьковской области горел храм УПЦ МП: фото, видео
В Харьковской области горел храм УПЦ МП: фото, видео
Фото для Зеленского. Порошенко позвал всех на стадион: видео
Фото для Зеленского. Порошенко позвал всех на стадион: видео
Дебаты с Порошенко на НСК Олимпийский, Зеленского нет: трансляция
Дебаты с Порошенко на НСК Олимпийский, Зеленского нет: трансляция
HR Фото и закон: как в США спасали детей от промышленного рабства
Бизнес-неделя: прогноз МВФ, Зе-Liqpay, ПриватБанк и иск к Boeing
Экономика Бизнес-неделя: прогноз МВФ, Зе-Liqpay, ПриватБанк и иск к Boeing
Фукуяма: Как Украине стать Данией и причем тут сильные институты
HR Фукуяма: Как Украине стать Данией и причем тут сильные институты
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Харьковской области горел храм УПЦ МП: фото, видео
В Харьковской области горел храм УПЦ МП: фото, видео
"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото
"Я прийшов, тебе нема": дебаты Порошенко на Олимпийском - фото 14.04.19, 19:33
Фото для Зеленского. Порошенко позвал всех на стадион: видео
Фото для Зеленского. Порошенко позвал всех на стадион: видео 14.04.19, 16:33
Дебаты с Порошенко на НСК Олимпийский, Зеленского нет: трансляция
Дебаты с Порошенко на НСК Олимпийский, Зеленского нет: трансляция 14.04.19, 14:07
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 