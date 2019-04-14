В Харьковской области горел храм УПЦ МП: фото, видео

В Люботине горел Николаевский храм УПЦ МП. Об этом сообщает UA: Харьков.

Сообщение о возгорании в храме спасатели получили в 18:10. "На месте пожара - пять автоцистерн и автолестница", - сказал представитель областного управления ГСЧС Игорь Лупандин.

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По предварительным данным, площадь пожара составил 120 квадратных метров.

По словам Лупандина, пока версий о причинах возгорания нет.

Фото: kh.suspilne.media

"Когда приехали наши подразделения храм был закрыт, служба закончилась в 15:30. К врачам скорой помощи никто не обращался. Уже пожар локализован, идет частично горение некоторых деревянных элементов", - говорит Лупандин

Во время пожара в храме обвалился деревянный купол.

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