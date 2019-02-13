В Житомирской области река за считанные часы смыла мост: видео

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Мост был временным. Сейчас движение через реку обеспечивает отремонтированный основной мост

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Вблизи города Радомышль Житомирской области наводнение разрушило временный мост через реку Тетерев. Об этом сообщает местное издание Радомишль.сом.  

Асфальтное покрытие смыло на обустроенном переезде на время ремонта основного моста через реку. Сейчас движение для автомобилей и пешеходов перекрыто.

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"Сейчас есть паводок и этот временный мост не выдержал объема воды в реке Тетерев. Это произошло на этой неделе (8 февраля, - ред.)", - сообщил начальник управления строительства и инфраструктуры Житомирской ОГА Роман Крысюк.

Уровень воды в реке стремительно вырос из-за резкого потепления и таяния снега.

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Теги: радомышль, наводнение, река, мост, Житомир
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