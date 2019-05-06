В Киеве стреляли в журналиста, он госпитализирован: видео

Вечером 5 мая в одном из кафе на столичной Оболони мужчина стрелял из автомата в корреспондента издания Настоящее время Владимира Рунца. Он получил ранение ноги, стрелявший задержан. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как рассказали в полиции, пострадавший вместе с девушкой и друзьями отдыхали на летней террасе одного из кафе. К ним подошел бывший муж спутницы журналиста, между ними возник словесный конфликт на почве ревности. В разгар ссоры правонарушитель вернулся к своему автомобилю, достал из салона автомат и открыл огонь по сопернику.

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Мужчина совершил шесть выстрелов, затем выбросил оружие, сел в машину и скрылся с места происшествия.

Одна из пуль попала в стопу пострадавшему, мужчину госпитализировали и прооперировали. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.

Полицейские засекли автомобиль подозреваемого и начали преследование. После этого мужчина решил сдаться и самостоятельно приехал в территориальное управление полиции.

При осмотре автомобиля злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли нарезное оружие и боеприпасы.

Открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) УК.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Настоящее время сообщает, что их корреспондента ранил ветеран боевых действий в Донбассе. Он – бывший молодой человек знакомой журналиста, 45-летний доброволец украинской армии.

По словам Рунца, мужчина был должен девушке крупную сумму денег и регулярно ей угрожал.

"В этот момент бывший позвонил, спросил, где она, и сказал, что сейчас привезет деньги. Вместо денег привез оружие, достал пистолет, стрелял в воздух и угрожал ее убить. Пистолет заклинило, тогда он достал из багажника винтовку и начал палить во всех гостей кафе", – рассказал Рунец.