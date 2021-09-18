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В Кривом Роге погибли трое работников водоканала: их затянуло в насос видео

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18.09.2021, 17:25
Скриншот с видео
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В Кривом Роге на территории КП Кривбассводоканал трое работников предприятия погибли, упав в горизонтальный отстойник. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В 10:08 спасателям поступило сообщение о том, что в отстойник упали трое мужчин и не отвечают.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойника на глубине 6 метров.

Сотрудники ГСЧС подняли тела погибших мужчин (1962, 1982 и 1978 гг) на поверхность. Детали трагедии выясняют правоохранительные органы.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности, сообщили в пресс-службе полиции Кривого Рога. 

По предварительной информации следствия, во время выполнения работ с повышенной опасностью трех мужчин затянуло в насос.

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Вадим Ребрина
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кривой рог ГСЧС водоканал
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