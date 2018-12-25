В Одессе на акции протеста задержали лидера Автомайдана - видео

Лидера одесского Автомайдана Виталия Устименко на акции против застройки зеленой зоны задержали полицейские. Об этом сообщил в Facebook одесский центр ВО Автомайдан.

Отмечается, что также задержали активистов Олега Кожушняка, лидера Уличного фронта Демьяна Ганула и лидера Нацкорпуса Сергея Варламова.

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В Facebook опубликовано два видео с Устименко - неподсредственно задержание и разговор в отделении полиции.

"Началось с того, что начали задерживать незаконно Демьяна Ганула, после чего мы начали его отбивать, задержали Олега Кожушняка. И после того, как задержали Олега и попытались доставить его в машину, конечно, мы начали препятствовать этим незаконным действиям полиции. И собственно после этого задержали меня", - рассказал Устименко.

Пресс-служба Нацполиции Одесской области сообщила о задержании трех человек после акции против строительства кинологической площадки возле Мемориала 411-й батареи в Одессе.

Полицейские заявили, что один из протестующих "высказывался нецензурной бранью в сторону правоохранителей. Его вывели с места проведения акции и сопроводили в служебный автомобиль полицейских для дальнейшей доставки в отделение полиции. Двое других участников акции, чтобы помешать правоохранителям задержать товарища, отправились следом. Один из них ударил полицейского, а другой оказал неповиновение полицейским и мешал им посадить в автомобиль правонарушителя", - отметили в полиции.

В настоящее время следователями решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по статье "самоуправство".