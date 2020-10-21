В Одесской области взорвали автомобиль кандидата в депутаты, он в больнице: видео

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Взрывное устройство сработало на обочине, автомобиль Андрея Бабенко изрешетило металлическими шариками

В Одесской области совершено покушение на кандидата в депутаты Одесского областного совета от Батькивщины, директора охранного агентства Самсон Андрея Бабенко, сообщает Думская.

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Сообщение о покушении поступило в полицию в 9:40.

В результате взрыва около заправки в селе Курган Бабенко был ранен в голову. Он находится в частной клинике в тяжелом состоянии, его готовят к операции, рассказал Думской помощник политика.

На видео, снятом спутниками Бабенко, видны металлические шарики, которые были поражающим элементом взрывного устройства. Один из них ранил кандидата в депутаты. Спутники Бабенко рассказали, что взрывное устройство сработало на обочине дороги.

Полиция Одесской области сообщает, что устанавливает обстоятельства происшествия и лиц, к нему причастных. Открыто уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. На месте происшествия работают взрывотехники, движение на участке трассы Одесса-Кучурган остановлено.

Думская сообщает, что это не первое покушение на Бабенко – в июне 2018 года получил осколочные ранения ног в результате взрыва бомбы, заложенной в его машине.

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Теги: взрыв, покушение, местные выборы, одесская область, Андрей Бабенко
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