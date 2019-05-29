В ратушу Львова ворвались неизвестные, случилась драка: видео

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Неизвестные выломали дверь в городскую ратушу Львова и ворвались внутрь

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В среду неизвестные выломали дверь в городскую ратушу Львова и ворвались внутрь. Об этом горсовет сообщает на сайте.

Это те же лица, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, предположительно - краской.

"К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко. Конструктивного разговора не получилось", - указывает горсовет.

Протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в горсовет. Началась толкотня и драка. Из-за их действий беременной работнице городского совета стало плохо, ей вызвали "скорую".

Пресс-служба горсовета не указывает, чего требуют протестующие.

Позднее партия Национальный корпус сообщила у себя в Telegram, что ее представители совместно с участниками боевых действий пришла в ратушу, чтобы передать мэру города Андрею Садовому "требования" и список вопросов: "Почему Садовый с исполкомом безвозмездно раздает квартиры членам исполкома, которые только по декларациям имеют тысячи долларов, при этом не находятся квартиры для инвалидов войны и их семей? Почему земельные участки в центральной части Львова бесконтрольно раздаются неизвестным лицам? Когда прекратится беспредел муниципалов и исполкома во главе с Садовым?"

Начальник штаба Нацкорпуса во Львовской области Святослав Серый заявил, что вход в городской совет на момент прибытия "был закрыт по неизвестным причинам". Поэтому они прорвались внутрь и решили ждать мэра у него под кабинетом.

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Теги: Львов, видео, происшествие
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