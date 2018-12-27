В Тернополе патрульный прошел по карнизу дома и спас ребенка

В Тернополе полицейский прошел по карнизу многоэтажного дома, чтобы попасть в квартиру, где оказался запертым ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции.

Патрульный через квартиру соседей, а потом через открытое окно попал в квартиру, где на подоконнике стояла и кричала четырехлетняя девочка.

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Через некоторое время пришла мать - она оставила ребенка одного из-за срочных дел, поэтому с ней провели профилактическую беседу.

20 декабря в Киеве с моста Метро в Днепр упал мужчина, его удалось спасти.