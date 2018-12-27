В Тернополе патрульный прошел по карнизу дома и спас ребенка

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Четырехлетняя девочка стояла на подоконнике и плакала - она оказалась одна в запертой квартире

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В Тернополе полицейский прошел по карнизу многоэтажного дома, чтобы попасть в квартиру, где оказался запертым ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции. 

Патрульный через квартиру соседей, а потом через открытое окно попал в квартиру, где на подоконнике стояла и кричала четырехлетняя девочка. 

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Через некоторое время пришла мать - она оставила ребенка одного из-за срочных дел, поэтому с ней провели профилактическую беседу. 

20 декабря в Киеве с моста Метро в Днепр упал мужчина, его удалось спасти

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Теги: полицейский, видео, тернопольская область, спас
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