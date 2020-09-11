В Винницкой области местные обстреляли поезд ради видео в Instagram: фото, видео

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При этом работники Укрзализныци пытались скрыть этот факт

В городе Погребище Винницкой области двое местных жителей перекрыли автомобилем железнодорожный путь, после чего один из них открыл огонь по кабине поезда. Все это снимали на видео, которое потом опубликовали в Instagram. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Инцидент произошел 9 сентября, в 6 утра. По данным полиции, мужчины 25 и 28 лет перекрыли железнодорожные пути внедорожником в момент движения грузового поезда. Он успел остановиться. После этого один из мужчин начал бегать по путям, а другой стрелял по кабине машиниста.

Дежурная по переезду просила мужчин остановиться, но они не реагировали.

По данным полиции, мужчины были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Они задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Правоохранители опубликовали видео, на котором один из задержанных на вопрос, зачем стреляли, отвечает: "Ну типа для контента".

Открыты уголовные производства по статьям о хулиганстве и блокировании транспортных коммуникаций. Задержанным может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Укрзализныця пишет, что провела служебное расследование.

"Установлено, что дежурная по переезду и локомотивная бригада своевременно не сообщили руководству железной дороги об инциденте, опасаясь огласки", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

К работникам Укрзализныци применены меры дисциплинарного характера.

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Теги: полиция, поезд, винница, укрзализныця
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