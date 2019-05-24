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Наводнение в двух областях - Закарпатской и Ивано-Франковской

Вчера, 23 мая, президент Владимир Зеленский позвонил и.о. главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Галасу, чтобы услышать оперативную информацию о последствиях паводка на области. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

По словам Галаса, Зеленский заявил, что может прилететь, чтобы "проконтролировать ликвидацию последствий паводка".

В ГСЧС сообщают, что, по состоянию на утро 24 мая, из-за разлива рек Уж, Тиса и Боржава подтоплены жилые дворы, сельхозугодия, повреждены и разрушены мосты.

Проходят поиски 11-летнего школьника в Воловце, который "по собственной неосторожности" упал в реку и пока не найден.

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Теги: Владимир Зеленский, наводнение, закарпатье, подтопление
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