В Запорожье горела обувная фабрика: фото, видео

В Запорожье горело четырехэтажное здание обувной фабрики Mida. На данный момент пожар потушен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщение о пожаре в ГСЧС получили в 15:42. Примерно за час пожар локализовали на площади 400 кв м. В 18:01 спасатели сообщили, что возгорание ликвидировано. К тушению привлекали 40 человек и 12 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет. Причину пожара пока не называют.