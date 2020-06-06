В Запорожье горела обувная фабрика: фото, видео

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Жертв и пострадавших нет. Причину пожара пока не называют

В Запорожье горело четырехэтажное здание обувной фабрики Mida. На данный момент пожар потушен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщение о пожаре в ГСЧС получили в 15:42. Примерно за час пожар локализовали на площади 400 кв м. В 18:01 спасатели сообщили, что возгорание ликвидировано. К тушению привлекали 40 человек и 12 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет. Причину пожара пока не называют.

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Теги: пожар, ГСЧС, Запорожье
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