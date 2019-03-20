Во Львове ночью подожгли отделение российского банка: фото, видео

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Неизвестные разбили стекло и бросили в помещение бутылку с коктейлем Молотова

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В среду, 20 марта, около 04:30 неизвестные подожгли отделение одного из российский банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области. 

Инцидент произошел в помещении на первом этаже жилого дома №34 на улице Владимира Великого.

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По данным полиции, обошлось без пострадавших, эвакуация не проводилась. По предварительной версии, через разбитое стекло в помещение бросили бутылку с зажигательной смесью, в результате чего произошло возгорание.

Открыто уголовное производство по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч.2 ст.194 УК). Нарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Судя по фотографиям общественной организации Варта 1, подожгли отделение Форвард Банка, который ранее назывался Русский стандарт (Украина). На рынке он присутствует с 2006 года. Контролером банковской группы Форвард, которая распалась 29 декабря 2019 года, значился российский водочный магнат и владелец холдинга Русский Стандарт Рустам Тарико. 

Видео: Варта1

Фото: Нацполиция, Варта1

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Теги: Львов, поджог, коктейль молотова, российский банк, рустам тарико, Форвард Банк, русский стандарт
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