Вооруженный налет на ювелирный магазин в Кривом Роге: видео атаки

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По данным правоохранителей, грабителями якобы были шесть граждан Азербайджана. По месту обыска изъято более 1,5 кг ювелирных украшений.

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Национальная полиция Харьковской области показала видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент вооруженного налета на ювелирный магазин в Кривом Роге, а также продемонстрировала, как проходила операция по задержанию грабителей. Первый ролик размещен в Twitter полиции, второй — в их YouTube-канале.

Нападение произошло 19 января, задержание подозреваемых — вчера, 24 января.

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Оперативники говорят, что те же лица летом 2018 года в Золочевском районе Харьковской области совершили разбойное нападение на семью фермера. Посреди ночи вооруженные грабители ворвались в помещение пенсионера, избили его и под пытками заставили отдать все денежные сбережения.

Кроме того, им инкриминируют аналогичный разбой в жилище фермера в Валковском районе осенью.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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Теги: Харьков, видео, ограбление, магазин, спецназ, захват, ювелирные изделия
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