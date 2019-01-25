Вооруженный налет на ювелирный магазин в Кривом Роге: видео атаки

Национальная полиция Харьковской области показала видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент вооруженного налета на ювелирный магазин в Кривом Роге, а также продемонстрировала, как проходила операция по задержанию грабителей. Первый ролик размещен в Twitter полиции, второй — в их YouTube-канале.

Нападение произошло 19 января, задержание подозреваемых — вчера, 24 января.

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Дивіться, як вчора у Харкові затримували підозрюваних у розбоях https://t.co/rrjitmKdti pic.twitter.com/HpfSFiGZRG — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 25 січня 2019 р.

Оперативники говорят, что те же лица летом 2018 года в Золочевском районе Харьковской области совершили разбойное нападение на семью фермера. Посреди ночи вооруженные грабители ворвались в помещение пенсионера, избили его и под пытками заставили отдать все денежные сбережения.

Кроме того, им инкриминируют аналогичный разбой в жилище фермера в Валковском районе осенью.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.