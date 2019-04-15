Задержан подельник "Гиви": ехал заробитчанином в Киев - видео

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Мужчина 1972 года рождения был инструктором боевиков у (позднее взорванного у себя в кабинете) полевого командира в Донецке по кличке "Гиви"

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На пункте пропуска Чонгар между временно оккупированным Крымом и свободной Украиной задержан один из "соратников" ликвидированного полевого командира боевиков в Донбассе по кличке "Гиви": террорист ехал в Киев на заработки. Об этом пишет Facebook-страница Госпогранслужбы.

"На админгранице с временно оккупированной АР Крым обнаружили очередного беглеца от "лучшей" жизни в ОРЛО", - иронизируют пограничники.

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В 2014 году в течение двух месяцев он работал в Луганской области водителем одного из "комендантов". Не получив оплаты труда, он "уволился", но позже снова трудоустроился в местный "комиссариат" и по приглашению знакомого пошел в батальон Сомали гибридной армии РФ - тогда им командовал "Гиви".

На новом месте боевик получил кличку "Чингиз", после чего занимался подготовкой личного состава для работы на блокпостах оккупантов.

Но через некоторое время, рассказал он пограничникам, "разочаровался в службе и идеях" главарей террористических анклавов на востоке Украины, "уволился" и нашел работу охранников в Алчевске (неподконтрольная территория). Затем в поисках лучшей жизни уехал в Москву, где "условия труда его не удовлетворили". Уехал через Крымский мост на полуостров, а оттуда пытался попасть в Киев.

Задержание мужчины 1972 года рождения проведено вчера, 14 апреля.

Ему инкриминируют ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации). Боевику грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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Теги: война в донбассе, задержание, боевик, Чонгар
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