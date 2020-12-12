11 лет реставрации. В Киеве открыли Андреевскую церковь

Сегодня, 12 декабря, в Киеве официально открыли Андреевскую церковь, которую реставрировали 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как отмечается, для посетителей памятник архитектуры станет доступен со вторника, 15 декабря.

Каждое воскресенье и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

Открытие церкви приветствовал президент Владимир Зеленский.

Гендиректор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская поблагодарила всех, кто помогал реализовать масштабный проект.

Сообщается, что за время реставрации мастера восстановили оригинальный цвет стен, укрепили склон, фундаменты церкви и стилобат.

Также проведена реконструкция иконостаса авторства архитектора Бартоломео Растрелли, которому возвращено аутентичное размещение икон.

Подчеркивается, что в здании установлено современное освещение. Для слабовидящих и детских экскурсий мастера отлили из гипса отдельные элементы отделки храма, чтобы к ним можно было прикоснуться и почувствовать их форму.

Андреевская церковь, расположенная на Андреевском спуске в Киеве, сооружена архитектором Иваном Мичуриным по проекту Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Проект Растрелли был рассчитан для плоской поверхности, Мичурин успешно адаптировал его для крутого склона.

Андреевская церковь – памятник архитектуры и монументальной живописи XVIII в. мирового значения, входит в состав Национального заповедника "София Киевская".

Церковь внесена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Украина будет подавать номинационное досье для включения Андреевской церкви в основной перечень.

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Наталия Медведева

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