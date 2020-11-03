Акции протеста в Киеве. Под Раду стянули полицию, Нацгвардию и кинологов

Водителей предупреждают о возможном ограничении движения по отдельным улицам в центре столицы из-за акций протеста

В Киеве Нацполиция и Нацгвардия усилила меры безопасности в правительственном квартале в связи с массовыми акциями. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

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"Чтобы не допустить правонарушений, правоохранители, в том числе и кинологи, взрывотехники и полиция усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий", – уточняется в сообщении.

По данным Нацполиции, организаторы некоторых мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции, возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

Автомобилистов просят заранее планировать свои маршруты движения.

"Утром возле Верховной Рады одному из участников мероприятия стало плохо. Военнослужащие Нацгвардии и полицейские, которые обеспечивают там безопасность и порядок, предоставили мужчине первую домедицинскую помощь до приезда врачей", – уточнили в пресс-службе.

Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

На акцию протеста собрались владельцы транспортных средств на иностранной регистрации, с требование упростить налогообложение на растаможку автомобилей, а также предприниматели (ФЛП).

В конце 2019 года владельцам "евроблях" пообещали очередные льготы .

В апреле 2020 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №3389, предусматривающий снижение акцизов на ввоз "евроблях", однако этот документ пока не рассмотрен Радой.

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Арина Толина

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