Начались проверки наземного общественного транспорта в Киеве: чтобы без шансона и плакатов
17.09.2021, 11:10
Иллюстративное фото: пресс-служба Киевпастранса
На пассажирских маршрутах Киева сегодня, 17 сентября 2021 года, начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
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Инспекторы будут проверять соблюдение температурного режима в салоне транспорта, наличие необходимых документов у водителей, отсутствие "шумового и визуального загрязнения" – музыки и плакатов, чистоту, техническое состояние транспорта, наличие формы у водителя, приспособленность к перевозке людей с ограниченными физическими возможностями и другое.
Инспекторы будут использовать постоянно включенные боди-камеры для фиксации нарушений.
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