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Боты пытаются положить э-сервисы КГГА. Там говорят, что такого еще не было

Боты пытаются положить э-сервисы КГГА. Там говорят, что такого еще не было - Фото
Иллюстрационное фото - pixabay.com
13.04.2020, 19:48

В мэрии Киева предупредили о возможном временном отсутствии доступа к электронным сервисам

В КГГА предупредили о возможном временном отсутствии доступа к электронным сервисам и городским сайтам — сейчас специалисты отражают массированную DdоS-атаку на ресурсы КГГА. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Там уверяют, что около 90% попыток атаковать сеть успешно отражает внутренняя система киберзащиты.

"Система киберзащиты обеспечила работоспособность всех городских сервисов. Однако система и внешние каналы связи работают со значительной нагрузкой, из-за чего возможны временные ограничения доступа к э-сервисам или городским сайтам", - говорится в сообщении.

В КГГА сообщили, что уже передали информацию об инциденте в правоохранительные органы и делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

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За первый час атаки зафиксировано около 1,5 миллионов оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу э-сервисов. За 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 миллиардов атакующих запросов, уточнили в мэрии.

"Могу сказать точно, что по продолжительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было", - сказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

В июне 2019 года правительство Украины утвердило общие требования к киберзащите объектов критической инфраструктуры.

Вадим Ребрина
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