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Чиновник КГГА: Бездомных нужно не закармливать, а заставлять работать

Чиновник КГГА: Бездомных нужно не закармливать, а заставлять работать - Фото
Фото: Руслан Свитлый/Facebook
06.05.2020, 16:00

Глава департамента социальной политики КГГА Руслан Свитлый заявил, что не нужно, чтобы бездомные "привыкали к комфорту"

Бездомные "должны ощущать нужду" и "нужно, чтобы они не привыкали к комфорту". Такое мнение в комментарии Забороне выразил директор департамента соцполитики КГГА Руслан Свитлый. Сам чиновник в комментарии LIGA.net заявил, что его не поняли, а слова "вырвали из контекста и перекрутили".

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"Они должны ощущать нужду. Нужно, чтобы они не привыкали к комфорту", - заявил Свитлый в комментарии Забороне. "Я даже ругаюсь с ними (общественными организациями - ред.). Они их (бездомных - ред.) закармливают, одевают, дают им убежище. Я говорю - зачем? Их же будет становиться больше. Нам нужно, чтобы организации не избаловывали бездомных. Пусть идут работать", - добавил он. 

По словам Свитлого, в Киеве есть система, позволяющая бездомным "налаживать личную жизнь и приносить пользу обществу".Волонтеры говорят, что в Киеве есть программы для бездомных, например, можно получить профессию в центре занятости, однако во время карантина они не работают. 

"Никто не говорит, что о людях не нужно заботиться или их не нужно кормить, но основной упор нужно делать на то, чтобы человек жил не на улице, а жил полноценной жизнью", - заявил Свитлый в комментарии корреспонденту LIGA.netОн уточнил, что был неправильно понят журналистами. 

По его мнению, "необходимо делать упор именно на социализации бездомных, чем КГГА и занимается". Свитлый заявляет, что власти Киева делают все возможное, чтобы также и в условиях карантина помогать бездомным.

В Amnesty International заявляют, что слова Свитлого "недопустимы и вызывают сомнения относительно его компетентности". Там призвали чиновника принести извинения, а также ожидают реакции от мэрии Киева и городского главы Виталия Кличко.

  • 1 апреля сообщалось, что малообеспеченные украинцы получат пособия во время карантина.

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Владислав Сердюк
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КГГА бездомные руслан свитлый социальная политика
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