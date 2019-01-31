Чиновницы горсовета Бучи похвастались отдыхом на Мальдивах: фото

Мэр города Буча Киевской области Анатолий Федорук, которого судят по обвинению в земельных махинациях, заявил о намерении провести служебное расследование с целью выяснить, на какие средства две чиновницы горсовета отдыхают на Мальдивах. Об этом сообщает движение Честно.
Начальница финуправления Бучанского горсовета Татьяна Симон и глава пресс-службы Виктория Ляховец опубликовали в Facebook фотографии со своего отдыха на Мальдивах.
Согласно геолокации на фото, чиновницы отдыхали в отеле COCOON Maldives, неделя в котором стоит более $3 тыс (почти 90 тыс грн).
Честно проверило декларацию Ляховец.
Согласно документу, за 2017 год сотрудница горсовета заработала 175,7 тыс грн (около 15 тыс грн в месяц).
При этом муж и сын Ляховец за год заработали в сумме 100 тыс грн.
В Честно пришли к выводу, что оплатить подобный отдых чиновнице было бы довольно трудно, ведь другие доходы в декларации не указаны.
Активисты поинтересовались у чиновниц, за чей счет они отдыхают, но ответа пока не получили.
При этом мэр Бучи Федорук на вопрос, откуда в чиновниц взялись средства на дорогой отдых, отметил, что готов провести внутреннее расследование.
Мэру Бучи Анатолию Федоруку, а также секретарю Бучанского горсовета и экс-начальникам городского отдела Госкомзема грозит до шести лет тюремного заключения по обвинению в земельных махинациях.