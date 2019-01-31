Чиновницы горсовета Бучи похвастались отдыхом на Мальдивах: фото

Фото: facebook.com/wiktoria.pres

Мэр города Буча Киевской области Анатолий Федорук, которого судят по обвинению в земельных махинациях, заявил о намерении провести служебное расследование с целью выяснить, на какие средства две чиновницы горсовета отдыхают на Мальдивах. Об этом сообщает движение Честно.

Начальница финуправления Бучанского горсовета Татьяна Симон и глава пресс-службы Виктория Ляховец опубликовали в Facebook фотографии со своего отдыха на Мальдивах.

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Согласно геолокации на фото, чиновницы отдыхали в отеле COCOON Maldives, неделя в котором стоит более $3 тыс (почти 90 тыс грн).

Честно проверило декларацию Ляховец.

Согласно документу, за 2017 год сотрудница горсовета заработала 175,7 тыс грн (около 15 тыс грн в месяц).

При этом муж и сын Ляховец за год заработали в сумме 100 тыс грн.

В Честно пришли к выводу, что оплатить подобный отдых чиновнице было бы довольно трудно, ведь другие доходы в декларации не указаны.

Активисты поинтересовались у чиновниц, за чей счет они отдыхают, но ответа пока не получили.

При этом мэр Бучи Федорук на вопрос, откуда в чиновниц взялись средства на дорогой отдых, отметил, что готов провести внутреннее расследование.

Мэру Бучи Анатолию Федоруку, а также секретарю Бучанского горсовета и экс-начальникам городского отдела Госкомзема грозит до шести лет тюремного заключения по обвинению в земельных махинациях.