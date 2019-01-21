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21.01.2019, 23:55

День Соборности: 22 января центр Киева перекроют для транспорта

День Соборности: 22 января центр Киева перекроют для транспорта - Фото
Украинский дом (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Ограничения будут действовать с с 5:30 до окончания торжественных мероприятий

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В связи с празднованием Дня соборности 22 января в Киеве будет полностью ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного - с 5:30 до окончания мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Список улиц, на которых перекроют движение:

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- ул. Владимирская (от ул. Большой Житомирской до ул. Ирининской);
- Владимирский проезд (от ул. Владимирской до ул. Михайловской);
- Михайловский переулок (от ул. Софийской до ул. Михайловской);
- ул. Софийская (от ул. Владимирской до Михайловского переулка);
- ул. Аллы Тарасовой (от Владимирского проезда к Михайловского переулка);
- ул. Малая Житомирская (от Владимирского проезда к Михайловского переулка);
- пер. Рыльского (от ул. Стрелецкой до ул. Владимирской);
- ул. Стрелецкая (от ул. Большой Житомирской до ул. Рейтарской);
- ул. Георгиевский переулок (от ул. Стрелецкой до ул. Рейтарской).

С 10:15 до 10:25 - на пересечении ул. Грушевского и Петровской аллеи, у памятника погибшим во время Революции достоинства.

Движение транспорта частично будет ограничительно с 12:00 до 13:30 во время движения колонны представителей общественной организации "Твой путь" от Майдана Независимости по улицам Михайловской, Крещатику, Европейская площади и до пересечения ул. Грушевского и Петровской аллеи.

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Теги: киев, ограничение движения, мвд
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