Диверсанты расставили по Киеву метки: метят и газовые трубы на жилых домах – видео
26.02.2022, 13:28
Российские диверсанты расставили много меток по Кииеву, метят в том числе газовые трубы на жилы домах. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
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На опубликованных кадрах видно, что человек в серебристой куртке метил газовую трубу на доме по улице Руденко, 8. Также сняты метки в земле, похожие на маленькие лопатки с кружочками.
Если увидите такое – сразу же обращайтесь в полицию! Номер – 102!
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