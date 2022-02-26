UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Диверсанты расставили по Киеву метки: метят и газовые трубы на жилых домах – видео

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 13:28

Российские диверсанты расставили много меток по Кииеву, метят в том числе газовые трубы на жилы домах. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На опубликованных кадрах видно, что человек в серебристой куртке метил газовую трубу на доме по улице Руденко, 8. Также сняты метки в земле, похожие на маленькие лопатки с кружочками.

Если увидите такое – сразу же обращайтесь в полицию! Номер – 102!

 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
диверсанты киев метки ракеты обстрел
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 