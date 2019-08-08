Гигантскую синюю руку в центре Киева демонтировали: фото

рука

На бульваре Шевченко в Киеве демонтировали арт-объект в виде гигантской синей руки, который в сентябре 2018 года установили на месте снесенного памятника Владимиру Ленину. Соответствующее фото опубликовал пользователь Facebook Игорь Ясько.

Арт-объект румынского скульптора Богдана Раци установили в рамках проекта "Moving Monuments", то есть "Движущиеся памятники", в котором принимает участие посольство Румынии в Украине.

В социальных сетях мнения киевлян по поводу объекта после его установки разделились. Многие восприняли скульптуру весьма негативно.

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