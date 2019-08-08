Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Гигантскую синюю руку в центре Киева демонтировали: фото

Гигантскую синюю руку в центре Киева демонтировали: фото - Фото
рука
08.08.2019, 19:06

Арт-объект установили в прошлом году на месте демонтированного памятника Ленину

На бульваре Шевченко в Киеве демонтировали арт-объект в виде гигантской синей руки, который в сентябре 2018 года установили на месте снесенного памятника Владимиру Ленину. Соответствующее фото опубликовал пользователь Facebook Игорь Ясько.

Арт-объект румынского скульптора Богдана Раци установили в рамках проекта "Moving Monuments", то есть "Движущиеся памятники", в котором принимает участие посольство Румынии в Украине.

В социальных сетях мнения киевлян по поводу объекта после его установки разделились. Многие восприняли скульптуру весьма негативно.

Украинке за продажу коммунистической символики на OLX грозит до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на этот же срок с конфискацией имущества.

Напишите нам
киев памятник искусство арт-объект
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 