Храм-МАФ возле Десятинной церкви в Киеве должен быть демонтирован – Минкульт

Здание часовни, так называемая церковь Десятинного Храма Пресвятой Богородицы, незаконно расположенная на территории Национального музея истории Украины, – самовольное строительство религиозной общины УПЦ МП. Об этом в Facebook написал министр культуры Александр Ткаченко. Он выразил надежду, что вопрос о демонтаже будет решен в суде, следующее заседание которого назначено на 18 января.

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Ткаченко рассказал, что самовольный захват участка начался в 2008 году. Сначала сооружение имело вид трех сблокированных киосков. В 2012 году при Януковиче началось "узаконение" незаконного строительства. По словам главы Минкульта, никаких разрешений на строительство, как и использование земельного участка, указанная религиозная организация никогда не получала. Само здание сооружено без утвержденного проекта, без получения разрешений на строительство. В эксплуатацию здание в установленном порядке не введено, отметил министр.

С 2020 года идет суд по иску Национального музея истории Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем снесения самовольно построенного объекта.

Министерство культуры и информационной политики в данном деле имеет статус третьей стороны и способствует этому процессу, отметил Ткаченко.

"В настоящее время экспертиза уже завершена, а следующее судебное заседание назначено уже на 18 января 2023 года, следовательно, есть обоснованная надежда, что вскоре спор будет решен законным способом", – написал министр.

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Вадим Ребрина

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