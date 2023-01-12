UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Храм-МАФ возле Десятинной церкви в Киеве должен быть демонтирован – Минкульт

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 14:26
Храм-МАФ возле Десятинной церкви в Киеве должен быть демонтирован – Минкульт - Фото
Фото: hromadske.ua

Здание часовни, так называемая церковь Десятинного Храма Пресвятой Богородицы, незаконно расположенная на территории Национального музея истории Украины, – самовольное строительство религиозной общины УПЦ МП. Об этом в Facebook написал министр культуры Александр Ткаченко. Он выразил надежду, что вопрос о демонтаже будет решен в суде, следующее заседание которого назначено на 18 января.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ткаченко рассказал, что самовольный захват участка начался в 2008 году. Сначала сооружение имело вид трех сблокированных киосков. В 2012 году при Януковиче началось "узаконение" незаконного строительства. По словам главы Минкульта, никаких разрешений на строительство, как и использование земельного участка, указанная религиозная организация никогда не получала. Само здание сооружено без утвержденного проекта, без получения разрешений на строительство. В эксплуатацию здание в установленном порядке не введено, отметил министр.

С 2020 года идет суд по иску Национального музея истории Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем снесения самовольно построенного объекта.

Министерство культуры и информационной политики в данном деле имеет статус третьей стороны и способствует этому процессу, отметил Ткаченко.

"В настоящее время экспертиза уже завершена, а следующее судебное заседание назначено уже на 18 января 2023 года, следовательно, есть обоснованная надежда, что вскоре спор будет решен законным способом", – написал министр.

Читайте также: Репортаж | Рождество во время войны. Епифаний провел первое богослужение в лавре: как это было



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
упц мп александр ткаченко десятинная церковь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 