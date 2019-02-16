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16.02.2019, 15:36

Хулиганство хозяина. В Киеве полицейский застрелил собаку - фото

Хулиганство хозяина. В Киеве полицейский застрелил собаку - фото - Фото
Фото: Нацполиция

Мужчина сначала натравил стаффордширского терьера на посетителя магазина, а потом на полицейского

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Вчера вечером, 15 февраля, в Киеве на Оболони мужчина натравил на полицейских собаку бойцовской породы и они были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители приехали на вызов о драке на улице Богатырской. Как выяснилось, нетрезвый покупатель сначала устроил потасовку в магазине, потом спустил стаффордширского терьера на мужчину - его госпитализировали с многочисленными укусами.

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Полиция разыскала хозяина собаки, но то агрессивно отреагировал на их замечания и также натравил собаку.

"Пес набросился на одного из патрульных, поэтому он вынужден был применить табельное огнестрельное оружие", - сказано в сообщении.

Мужчина задержан. Открыто дело по статье за хулиганство (ч. 1 ст. 296 УК). Ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет. 

Фото: Нацполиция

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Теги: полиция, собака, киев, фото, хулиганство, гибель собаки, стаффордширский терьер
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