Хулиганство хозяина. В Киеве полицейский застрелил собаку - фото

Фото: Нацполиция

Вчера вечером, 15 февраля, в Киеве на Оболони мужчина натравил на полицейских собаку бойцовской породы и они были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители приехали на вызов о драке на улице Богатырской. Как выяснилось, нетрезвый покупатель сначала устроил потасовку в магазине, потом спустил стаффордширского терьера на мужчину - его госпитализировали с многочисленными укусами.

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Полиция разыскала хозяина собаки, но то агрессивно отреагировал на их замечания и также натравил собаку.

"Пес набросился на одного из патрульных, поэтому он вынужден был применить табельное огнестрельное оружие", - сказано в сообщении.

Мужчина задержан. Открыто дело по статье за хулиганство (ч. 1 ст. 296 УК). Ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет.

Фото: Нацполиция