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Из-за обстрела Подольского района столицы погибли восемь человек – прокуратура Киева

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 10:55
Из-за обстрела Подольского района столицы погибли восемь человек – прокуратура Киева - Фото
Обстрел Подольского района Киева, фото - ГСЧС
В результате ночного вражеского обстрела в Подольском районе погибли восемь человек, начато расследование, сообщает прокуратура города Киева.
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Как отмечается, 20 марта 2022 года вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, произвели ракетный обстрел Подольского района столицы.

В результате вражеских обстрелов и возникшего пожара был разрушен торговый центр. Также повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.
Валерия Давыдова
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война киев
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