Из-за обстрела Подольского района столицы погибли восемь человек – прокуратура Киева
21.03.2022, 10:55
Обстрел Подольского района Киева, фото - ГСЧС
В результате ночного вражеского обстрела в Подольском районе погибли восемь человек, начато расследование, сообщает прокуратура города Киева.
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Как отмечается, 20 марта 2022 года вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, произвели ракетный обстрел Подольского района столицы.
В результате вражеских обстрелов и возникшего пожара был разрушен торговый центр. Также повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.
Как отмечается, 20 марта 2022 года вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, произвели ракетный обстрел Подольского района столицы.
В результате вражеских обстрелов и возникшего пожара был разрушен торговый центр. Также повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили.
- Ночью 20 марта в Подольском районе Киеве произошло несколько взрывов. Они поразили несколько домов и территорию торгового центра, сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
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