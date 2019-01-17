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17.01.2019, 16:13

Киев. Контролеры будут "ловить зайцев" с полицией: видео причины

Киев. Контролеры будут "ловить зайцев" с полицией: видео причины - Фото
Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Пассажир, не оплативший проезд, напал на контролера, нанеся ему телесные повреждения

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КП Киевпасстранс приняло решение о возобновлении практики проверки контролерами оплаты проезда пассажирами общественного транспорта совместно с полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В Киевпасстрансе говорят, что каждый день в Киеве контролерам попадаются пассажиры, которые не оплачивают свой проезд, а после выявления этого факта начинают вести себя агрессивно.

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Коммунальщики привели в пример случай, произошедший недавно на маршруте троллейбуса №27.

Согласно сообщению Киевпасстранса, пассажир, не оплативший проезд, напал на контролера, нанеся ему телесные повреждения. Персонал троллейбуса вынужден был вызвать полицию.

При этом мужчина сам снял инцидент на видео, которое и опубликовало коммунальное предприятие.

"Полиция претензий к действиям работников предприятия нет. А данное видео мы сохраним себя как дополнительный учебный материал для нашего персонала с места событий", - прокомментировали в КП.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года Киевская городская государственная администрация перенесла запуск продажи электронного билета для оплаты проезда в коммунальном транспорте на январь.

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Теги: транспорт, перевозки, троллейбус, Киевпасстранс, контролер
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