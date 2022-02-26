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Киев. На левом берегу высадка диверсантов, не едьте на правый, оставайтесь дома – МВД

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 10:45
Киев. На левом берегу высадка диверсантов, не едьте на правый, оставайтесь дома – МВД - Фото
Южный мост в Киеве (фото - unsplash.com)

На левом берегу Киева пытаются высадиться российские диверсанты, горожан просят не покидать дома или убежища и не пытаться переехать на правый берег. Об этом заявили в Telegram МВД и мэр Киева Виталий Кличко.

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В МВД пишут, что ДРГ врага постоянно работают и пытаются высадиться на левом берегу Киева. В ведомстве заверили, что украинские силы держат под контролем все мосты и будут стрелять на поражение по целям, которые будут пытаться попасть на правый берег столицы.

В МВД просят киевлян оставаться в безопасных местах и не пытаться пересекать Днепр в направлении правого берега.

Кличко призвал жителей столицы оставаться дома или в укрытиях, выходить из дома стоит, только если нужно уйти в убежище.

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Марк Сировой
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