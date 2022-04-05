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Киев, не переживай. Звуки взрывов вдалеке – это процесс разминирования

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 13:28
Киев, не переживай. Звуки взрывов вдалеке – это процесс разминирования - Фото
Фото: ГСЧС

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины просят жителей и гостей Киева не волноваться из-за частых звуков взрывов вдалеке: это идет уничтожение взрывоопасных предметов, которые остались после российского нападения на столицу.

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"Звуки взрывов, которые сейчас слышны в столице, – это работающие пиротехники по разминированию территорий", – говорится в сообщении военных.

Ранее власти Киевской области спрогнозировали, что на основную часть процесса разминирования населенных пунктов на этой территории потребуется не менее 10 дней.

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Евгений Пилипенко
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