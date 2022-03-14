"Киев не в осаде, окружения нет". Глава военной администрации – об актуальной ситуации

Киев не находится в окружении российских войск: у оккупантов нет сил для такой операции. Об этом заявил НВ глава военной администрации столицы Николай Жирнов.

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Генерал-майора попросили прокомментировать слова советника главы ОП Подоляка ("Киев в осаде и готов биться") и советника главы МВД Денисенко ("Киев не оцеплен").

"Как глава военной администрации Киева и как военный могу точно вас заверить, что Киев не в осаде. Окружения города нет", – сказал Жирнов.

Он подчеркнул, что с восточной и южной стороны Киева "у врага нет никаких преимуществ". По словам столичного военачальника, оккупанты максимально продвинулись на Житомирском направлении — к Ясногородке на запад от Киева.

"Но дальше (враг) был остановлен. Несмотря на преимущество в живой силе и вооружении, противник не смог выйти и взять под контроль Одесскую трассу. Похожая ситуация на Обуховском и Бориспольском направлениях. Мы зафиксировали выход колонн, Вооруженные силы нанесли удар", – рассказал Жирнов.

Сейчас, уточнил он, противник в результате потерь перешел к обороне и перегруппировывается.

"Мы контролируем восточную и южную часть региона. Каждый город Киевской области, наши соседи, — это опорные пункты, в которых наши военные и все жители становятся на защиту своих домов, улиц и кварталов", – подчеркнул генерал-майор.

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Он рассказал, что в начале полномасштабной войны у нас не было сосредоточено достаточно войск на Вышгородском и Житомирском направлениях, чтобы на границе остановить врага.

"Поэтому враг смог выйти к рубежам реки Ирпень. Но в настоящее время ВСУ противник остановлен, понес значительные потери. Каждый день для врага – ад. Наносим поражение его тылам, коммуникациям, технике. Пока оккупанты не имеют достаточно ресурсов. <...> У врага нет достаточно сил, чтобы продолжить наступление", – подытожил Жирнов.

1 марта 2022 года президент Зеленский назначил главой Киевской городской военной администрации генерала Николая Жирнова.

Сегодня, 14 марта, над Киевом сбили ракету РФ, обломки упали на дом.

Евгений Пилипенко

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