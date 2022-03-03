Киев: полицейские задержали ДРГ с арсеналом оружия у входа в метро

В Киеве полицейские задержали четырех диверсантов на станции метро.

Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Двое диверсантов пытались сфотографировать вход в станцию ​​и прилегающую территорию. Их сообщники ждали в машине.

В автомобиле нашли арсенал оружия: РПГ-7, заряд к нему, автоматы Калашникова АК-74 со снаряженными магазинами и большое количество патронов 5,45 мм, гранаты, самодельное взрывное устройство, тротиловые шашки, военные ножи.

Также полицейские обнаружили канистры с бензином, карты Киева и поддельные пропуска.

Группу передали работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

Альона Низовець

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