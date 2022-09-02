Киев снова затянуло дымом, столица – в топ-2 городов мира по худшему воздуху

Киев затянуло дымом из-за горящего торфяника в пригороде, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Столица попала в топ-2 городов мира по грязному воздуху в рейтинге IQAir.

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Сильное задымление в столице вызвано пожаром на торфянике в селе Сосновка Вышгородского района. Ситуацию усугубляет сезонное явление – метеорологическая дымка.

Пожар сейчас ликвидируют спасатели. В ГСЧС рекомендуют закрыть окна, не выходить лишний раз из дома и включить на максимум очистители воздуха.

Ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируема, заверили спасатели. Тем временем Киев попал в топ-2 городов мира по актуальному уровню загрязнения воздуха в рейтинге IQAir.

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Марко Сировой

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