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Киев снова затянуло дымом, столица – в топ-2 городов мира по худшему воздуху

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 09:43
Киев снова затянуло дымом, столица – в топ-2 городов мира по худшему воздуху - Фото
Пожар на торфянике под Киевом (фото - КГГА)

Киев затянуло дымом из-за горящего торфяника в пригороде, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Столица попала в топ-2 городов мира по грязному воздуху в рейтинге IQAir.

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Сильное задымление в столице вызвано пожаром на торфянике в селе Сосновка Вышгородского района. Ситуацию усугубляет сезонное явление – метеорологическая дымка.

Пожар сейчас ликвидируют спасатели. В ГСЧС рекомендуют закрыть окна, не выходить лишний раз из дома и включить на максимум очистители воздуха.

Ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируема, заверили спасатели. Тем временем Киев попал в топ-2 городов мира по актуальному уровню загрязнения воздуха в рейтинге IQAir.

Киев снова затянуло дымом, столица – в топ-2 городов мира по худшему воздуху

Читайте также: Почему Киев покрылся пылью, при чем здесь Россия и как это влияет на наше здоровье

Марко Сировой
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