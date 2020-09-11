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Киев. Станции метро Крещатик и Льва Толстого закрыты

11.09.2020, 18:06
Киев. Станции метро Крещатик и Льва Толстого закрыты - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Станции закрыты на вход, поезда на них не останавливаются

В Киевском метрополитене закрыли станции "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого"  вместе с примыкающими к ним пересадочными узлами, сообщает пресс-служба предприятия. 

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Сообщается, что поступил анонимный звонок о минировании станций, поезда на них не останавливаются. 

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Станислав Стороженко
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