Киев. Станции метро Крещатик и Льва Толстого закрыты

Станции закрыты на вход, поезда на них не останавливаются

В Киевском метрополитене закрыли станции "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" вместе с примыкающими к ним пересадочными узлами, сообщает пресс-служба предприятия.

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Сообщается, что поступил анонимный звонок о минировании станций, поезда на них не останавливаются.

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Станислав Стороженко

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