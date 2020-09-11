Киев. Станции метро Крещатик и Льва Толстого закрыты
11.09.2020, 18:06
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Станции закрыты на вход, поезда на них не останавливаются
В Киевском метрополитене закрыли станции "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" вместе с примыкающими к ним пересадочными узлами, сообщает пресс-служба предприятия.
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Сообщается, что поступил анонимный звонок о минировании станций, поезда на них не останавливаются.
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