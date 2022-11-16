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Киев вернулся к отключениям света по графику, перебоев в теплоснабжении нет – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 11:29
Киев вернулся к отключениям света по графику, перебоев в теплоснабжении нет – Кличко - Фото
Виталий Кличко (фото - Виталий Кличко, Facebook)
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Киев вернулся к отключениям электроэнергии по графику, перебоев в теплоснабжении нет. Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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"В связи с тем, что Киев завязан на общую систему всей Украины по электроснабжению, и мы знаем, что многие критические объекты были разрушены, в городе Киеве некоторое время отсутствовало электроснабжение, но мы сейчас уже вернулись к тому моменту, когда у нас идет отключение по графику", – сказал он.

Кличко также сообщил, что в теплоснабжении "сбоев нет, и в каждом доме киевлян тепло".

ДОПОЛНЕНО В 12:06. Позже в Telegram Кличко написал, что "ситуация с дефицитом энергии остается сложной".

"Поэтому, по распоряжению Укрэнерго, применяют почасовые и аварийные отключения электроэнергии. Делают это энергетики, чтобы сохранить управляемость энергосистемы", – написал мэр.

Вадим Ребрина
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