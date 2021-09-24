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Киев встал в пробках из-за дождя: карта

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 10:26
Киев встал в пробках из-за дождя: карта - Фото
Пробка на Набережно-Крещатицкой (Фото: пресс-служба МВД)

Киев встал в пробках из-за дождя. Движение затруднено на мостах, в центре города, на кольцевой и на многих улицах.

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Сегодня, 24 сентября, пробки в Киеве образовались на Северном и Южном мостах, мосту Метро и мосту Патона. Сильные пробки на бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, Жилянской улице, многих улицах в центре города, на набережных Днепра, на проспекте Героев Сталинграда, на Большой Васильковской, на кольцевой дороге и на выездах из Киева.

Киев встал в пробках из-за дождя: карта

Киев встал в пробках из-за дождя: карта

На левом берегу стоят Броварской проспект, проспект Освободителей, бульвар Перова, проспект Шухевича, Миропольская и Братиславская улицы.

Киев встал в пробках из-за дождя: карта

Киев встал в пробках из-за дождя: карта

Читайте также: Четыре украинских города вошли в топ-25 городов мира с самыми большими пробками

Денис Юдин
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киев дождь пробки
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