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Киев вступил в фазу обороны, оставайтесь в домах или убежищах, сделайте запасы – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 14:41
Киев вступил в фазу обороны, оставайтесь в домах или убежищах, сделайте запасы – Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба мэра Киева)

Киев вступил в фазу оборону, горожан призывают не покидать помещений или укрытий. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Не покидайте домов или укрытий… Город вступил в фазу оборону. Сейчас в городе звучат выстрелы и взрывы. Сейчас украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. К сожалению, некоторые группы проникли в Киев", – сказал он.

Кличко также призвал сделать запасы воды, еды, вещей первой необходимости, подготовить теплые вещи.

Также КГГА сообщила о воздушной угрозе. Киевлян призвали уйти в укрытие.

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Марк Сировой
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