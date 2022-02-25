Киев вступил в фазу обороны, оставайтесь в домах или убежищах, сделайте запасы – Кличко
25.02.2022, 14:41
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба мэра Киева)
Киев вступил в фазу оборону, горожан призывают не покидать помещений или укрытий. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
"Не покидайте домов или укрытий… Город вступил в фазу оборону. Сейчас в городе звучат выстрелы и взрывы. Сейчас украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. К сожалению, некоторые группы проникли в Киев", – сказал он.
Кличко также призвал сделать запасы воды, еды, вещей первой необходимости, подготовить теплые вещи.
Также КГГА сообщила о воздушной угрозе. Киевлян призвали уйти в укрытие.
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