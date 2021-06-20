Киев закрывают для большегрузного транспорта из-за жары – КГГА
20.06.2021, 13:05
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Въезд большегрузного транспорта в Киев ограничен с 14:00 сегодня, 20 июня 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Ограничение вызвано жарой – температура превышает +28 градусов. На всех въездах в Киев не будут пропускать грузовики весом более 24 тонн и с грузом более семи тонн.
Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00.
- В 2020 году президент поручил правоохранителям начать борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.
- По подсчетам Мининфраструктуры, ежегодно на латание дороги от ям и разбиений, вызванных нарушениями весовых ограничений, Украина тратит до 2 млрд грн.
- С 1 июня 2021 года запрещено движение грузовиков по автодорогам в дневное время, если температура воздуха превышает +28 градусов.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии