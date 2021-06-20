Киев закрывают для большегрузного транспорта из-за жары – КГГА

Въезд большегрузного транспорта в Киев ограничен с 14:00 сегодня, 20 июня 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Ограничение вызвано жарой – температура превышает +28 градусов. На всех въездах в Киев не будут пропускать грузовики весом более 24 тонн и с грузом более семи тонн.

Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00.

В 2020 году президент поручил правоохранителям начать борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.

По подсчетам Мининфраструктуры, ежегодно на латание дороги от ям и разбиений, вызванных нарушениями весовых ограничений, Украина тратит до 2 млрд грн.

С 1 июня 2021 года запрещено движение грузовиков по автодорогам в дневное время, если температура воздуха превышает +28 градусов.

Денис Юдин

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