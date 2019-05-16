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16.05.2019, 19:16

Киевлянин решил незаконно построить на чердаке дома 8 квартир

Киевлянин решил незаконно построить на чердаке дома 8 квартир - Фото
Фото: kyiv.gp.gov.ua

По данным прокуратуры, мужчина подделал распоряжение Голосеевской РГА, которым якобы получил право пользования чердаком

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В Голосеевском районе Киева жильцу одного из многоквартирных домов полиция сообщила о подозрении из-за самовольного, по данным правоохранителей, захвата чердака, на котором киевлянин начал строительство сразу восьми квартир. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно сообщению, мужчина, подделав распоряжение Голосеевской РГА, которым якобы получил право пользования чердаком, начал переоборудовать его в мансардный этаж.

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По данным прокуратуры, злоумышленник планировал построить там восемь квартир с целью их дальнейшей продажи. 

Киевлянину сообщено о подозрении по ст. 356 (Самоуправство) и ч. 4 ст. 358 УК Украины (Использование поддельных документов) УК.

На незаконно отчужденное имущество наложен арест, сообщили в прокуратуре.

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Теги: чердак, квартира, захват, самоуправство
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