Киевлянин решил незаконно построить на чердаке дома 8 квартир

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Голосеевском районе Киева жильцу одного из многоквартирных домов полиция сообщила о подозрении из-за самовольного, по данным правоохранителей, захвата чердака, на котором киевлянин начал строительство сразу восьми квартир. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно сообщению, мужчина, подделав распоряжение Голосеевской РГА, которым якобы получил право пользования чердаком, начал переоборудовать его в мансардный этаж.

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По данным прокуратуры, злоумышленник планировал построить там восемь квартир с целью их дальнейшей продажи.

Киевлянину сообщено о подозрении по ст. 356 (Самоуправство) и ч. 4 ст. 358 УК Украины (Использование поддельных документов) УК.

На незаконно отчужденное имущество наложен арест, сообщили в прокуратуре.